Энтони Джошуа: Фьюри может побить Уайлдера Чемпион мира в тяжелом весе прогнозирует победу соотечественника британца.

Загрузка...

В интервью телеканалу Sky Sports Энтони Джошуа заявил, что надеется на победу Тайсона Фьюри в бою против чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера.

«Думаю, что Фьюри вполне может побить Уайлдера. И мне кажется, что со мной он будет драться быстрее чем Уайлдер. Так что да, я хочу, чтобы он победил. Потом можно будет устроить бой в Великобритании. Вы представляете, какой будет масштаб этого шоу?», – заявил чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Реванш Фьюри – Уайлдер за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом бою, который состоялся в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года, по ходу поединка доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным судейским решением.