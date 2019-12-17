Энтони Джошуа: Фьюри может побить Уайлдера

В интервью телеканалу Sky Sports Энтони Джошуа заявил, что надеется на победу Тайсона Фьюри в бою против чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера.
«Думаю, что Фьюри вполне может побить Уайлдера. И мне кажется, что со мной он будет драться быстрее чем Уайлдер. Так что да, я хочу, чтобы он победил. Потом можно будет устроить бой в Великобритании. Вы представляете, какой будет масштаб этого шоу?», – заявил чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.
Реванш Фьюри – Уайлдер за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом бою, который состоялся в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года, по ходу поединка доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным судейским решением.
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