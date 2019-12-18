Михаил Кокляев: Любовь к жизни стала сильнее (видео) Тяжелоатлет рассказал о том, как живет после поражения в боксерском бою против Александра Емельяненко.

Загрузка...

На своей странице в Instagram Михаил Кокляев выложил 7-минутное видео, а также написал сообщение о том, как живет после поражения от Александра Емельяненко.

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после 29 ноября, – написал Кокляев. – Так выглядит мир моими глазами сегодня, и если Саша Шлеменко сказал, что нокаут, это просто выключили свет, я бы сказал, что не все так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то «выключили», но если взглянуть глазами оптимиста, то «включили».

Я лично чувствую, что свет включили, потому как любовь к жизни и радость от жизни стали сильнее. Еще четче стало видно, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность сказанного, бессмысленность обид. Я не могу сказать сейчас остановлюсь ли я или продолжу дальше, могу сказать лишь одно: «Нужно по-тихому тренироваться и ждать ветра».

41-летний стронгмен Кокляев, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, 29 ноября сразился в ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Для обоих это был дебют в боксе, но уже в первом раунде Емельяненко отправил Кокляева в нокаут. Бой продлился всего лишь 167 секунд.