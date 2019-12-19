Лебедев - о решении WADA: Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

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- Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят. Я не могу понять, почему наши ответственные за это чиновники не могут привести в чувства этих ребят (WADA). Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом. Всех наших лидеров знают во всем мире, и все знают, какую они страну представляют, - передает слова Лебедева «РИА Новости».

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.