Джошуа рассказал, почему хочет провести бой с Усиком Британец является обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO, и IBO в тяжелом весе.

Энтони Джошуа надеется получить возможность в будущем собрать все чемпионские пояса в профессиональном боксе, дождавшись победителя противостоянии Тайсона Фьюри и Деонтея Уайльдера под эгидой WBC. Вот только Фьюри и Уайлдер в следующем году проведут сразу два боя – 22 февраля и летом.

Пока же WBO предлагает Джошуа провести бой с Александром Усиком, который ранее перешел из первого тяжелого веса. Британец в интервью The Daily Mirror сделал немало комплиментов украинскому боксеру и рассказал о том, как собирается его победить:

«Усик отлично боксировал в первом тяжелом весе и был неоспоримым чемпионом. Он решил перейти в тяжелый вес, чтобы потягаться с большими мальчиками. Он еще новичок в нашем дивизионе, но уже хочет получить кусок большего пирога. С радостью готов предоставить ему такую возможность. Думаю, можно было бы провести защиту титула WBO в конце марта или начале апреля.

Усик очень серьезный соперник, и мне нужный такие в моем списке побежденных. Он хорошо использует ноги, и за счет этого так расставляет руки, что тяжело его ударить. Даже когда достаешь его, он смягчает удар перчатками. У уже делаю изучаю его. Также я намерен встретиться с людьми, с которыми он боксировал раньше, чтобы получить больше информации о том, как его победить».

7 декабря Джошуа победит мексиканца Энди Руиса по очкам в Эр-Рияде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В профессиональной карьере британца 23 победы в 24 поединках и лишь одно поражение.

Усик одержал 17 побед в 17 поединках в профессиональном боксе (из них 13 нокаутом), но при этом пока провел только один бой в тяжелом весе. 19 октября нынешнего года украинец стал победителем боя против американца Чазза Уизерспуна.