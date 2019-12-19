Усик и Чисора должны провести бой 7 марта Дата пока определена ориентировочно.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Scene заявил о том, что бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры состоится 7 марта. Дата пока определена ориентировочно. Окончательное решение зависит от того, когда британец Энтони Джожуа проведет защиту титула IBF в бою против болгарина Кубрата Пулева.

«Усик против Джошуа – это мегафайт, но для начала Усику нужно встретиться с Чисорой, – заявил Хирн. – Тогда поединок украинца с Джошуа вызовет просто чудовищный интерес во второй половине следующего года.

Нам нужно провести беседу с руководящими боксерскими организациями. Мы уже написали в IBF и WBO. Кто будет первым? Нельзя же взять Энтони в плен и требовать, чтобы освободил один из поясов. Должно быть что-то наподобие ротационной системы, которая обязана определять в хронологическом порядке, кто будет следующим. Сейчас это IBF. Но я также представляю Усика, так что я должен продвигать и его. Сложилась немного запутанная ситуация, однако Джошуа будет защищать свои титулы против тех, кого должен. Если он и в самом деле хочет объединительного поединка, посмотрим сначала, как все сложится в бою Уальдера и Фьюри 22 февраля».

Ранее чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Джошуа заявлял о желании провести бой с Усиком. На счету украинца в 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, но 16 их них он провел в первом тяжелом весе.

Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.