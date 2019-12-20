Михаил Алоян – о решении WADA: Должно быть общее решение руководства страны - Советский спорт
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20 декабря 2019 16:14БоксКорегин Владислав

Михаил Алоян – о решении WADA: Должно быть общее решение руководства страны

WADA решило отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

Российский боксер легчайшего веса Михаил Алоян прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

– Решение WADA очень смущают. И считаю, что каждый из боксеров сборной России должен стоять за наш флаг. Поэтому новости об этих санкциях для меня очень неприятны, но эти вопросы должны решать руководители страны и отдельных федераций. Не думаю, что спортсмен должен самостоятельно решать такие вопросы. Нужно либо ехать командой, либо не ехать, а не так, что один поехал, а двое не поехали. Должно быть общее решение руководства страны. У нас уже был опыт Олимпиады 2018 года. Многие спортсмены чувствовали себя плохо, когда были вынуждены выступать без флага. Я не был в таком положении и не хотел бы в нем оказаться, – цитирует Алояна News.ru.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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