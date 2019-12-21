Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в поединке за вакантный титул WBC Silver.

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Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой южноафриканского боксера единогласным решением судей - 120:107, 119:108, 115:112.

После этого поединка в активе 40-летнего россиянина теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. На счету 31-летнего Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений.