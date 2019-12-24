Мэйвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за десять лет Американец заработал 915 миллионов долларов.

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Непобежденный боксер Флойд Мэйвезер возглавил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов с 2010 по 2019 годы по версии журнала Forbes.

Доход 42-летнего американца за десять лет составил 915 миллионов долларов. Отметим, что более 500 миллионов Мэйвезер заработал за два боя – с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году и ирландцем Конором Макгрегором в 2017 году. В тройку также вошли футболисты – португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» (800 миллионов) и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» (750).

А в первую десятку попали баскетболист Леброн Джеймс из «Лейкерс» (680), теннисист Роджер Федерер (640), гольфисты Тайгер Вудс (615) и Фил Микельсон (480), боксер Мэнни Пакьяо (435), баскетболист Кевин Дюрант из «Бруклина» (425) и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (400).