Джошуа может без боя потерять один из своих поясов Проблема в том, что IBF и WBO не могут согласовать расписание британского чемпиона.

Существует серьезная вероятность того, что чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа в ближайшее время потеряет один из своих титулов, даже не выходя на ринг. Причина заключаются в том, что IBF и WBO не могут согласовать расписание британского боксера.

Sky Sports сообщает, что WBO считают, что Джошуа должен провести свой следующий бой против украинца Александра Усика, в то время как IBF настаивает на поединке британца против болгарина Кубрата Пулева.

«Буду очень сожалеть и злиться, если такое произойдет, ведь собрать и удерживать все эти пояса было очень трудно, – заявил Джошуа в интервью британскому телеканалу. – От меня вообще ничего в этом отношении не зависит. Однако если я и потеряю один из поясов, то знаю, что буду способен его вернуть. С нетерпением жду следующего года и новых вызовов».

7 декабря Джошуа победил мексиканца Энди Руиса по очкам в Эр-Рияде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В профессиональной карьере британца 23 победы в 24 поединках и лишь одно поражение.