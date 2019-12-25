Энтони Джошуа: У меня есть четыре пояса, и я хочу последний Британский боксер рассказал о том, что хотел бы в 2020 году сразиться с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в 2020 году хотел бы провести бой с американцем Деонтем Уайлдером, чемпионом по версии WBC

«У меня есть четыре пояса, я хочу последний, поэтому предпочитаю бой с Уайлдером в 2020 году, – цитирует Джошуа Boxing Scene. – Честно говоря, у меня пока не было возможности подумать о том, с кем я буду сражаться в следующем поединке. Любой соперник мне подойдет. Я не слишком этим обеспокоен и не уклоняюсь от любых вызовов».

7 декабря Джошуа победил мексиканца Энди Руиса по очкам в Эр-Рияде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В профессиональной карьере британца 23 победы в 24 поединках и лишь одно поражение.

Уайлдер очередную защиту титула WBC проведет 22 февраля против другого британского боксера Тайсона Фьюри. Бой состоится в Лас-Вегасе.