Кубинского боксера Йендриса Родригеса застрелили в Майами Спортсмену было 30 лет.

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В понедельник 23 декабря в американском Майами был застрелен кубинский супертяжеловес Йендрис Родригес Вальдеc.

Трагическую новость распространил в социальных сетях Осмири Фернандес, глава Moro's Boxing Gym, спортивного центра, где проводил тренировки кубинский боксер.

«Трусливый дегенерат оборвал жизнь одного из наших атлетов, – цитирует Фернандеса Boxing Scene. – В прошлую субботу Йендрис Родригес Вальдес провел один из лучших боев в профессиональной карьере, а в понедельник погиб от пули».

По слухам, у Вальдеса произошел конфликт с напарником, с которым он подрабатывал на ферме в Кроме к югу от Майами. Во время забоя свиней на Рождество двое поссорились, после чего Родригес был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

Йендрис Родригес родился в Гаване. Из десяти боев на профессиональном ринге он победил в двух. В субботу 30-летний супертяжеловес провел поединок в Майами против Дрю Дуэлли, который завершился вничью.