Ф. Емельяненко о бое Александра с Кокляевым: Не могу назвать это цирком. Не хочу цирк оскорблять Встреча прошла 29 ноября.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко негативно относится к поединку своего брата Александра с отечественным стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Я был в курсе того, что происходит. Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было», – цитирует Федора Емельяненко Sport24.ru.

Напомним, Александр нокаутировал Кокляева в первом раунде. Их бой прошел по правилам бокса.