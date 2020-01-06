Александр Беспутин: Возможно, защита титула состоится в России - Советский спорт
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06 января 2020 15:38БоксЛипкин Антон

Александр Беспутин: Возможно, защита титула состоится в России

Беспутин не провел в России ни одного поединка в профессиональной карьере.

Российский боксер Александр Беспутин высказался о том, почему не проводит бои в России.

«Это связано с тем, что у меня американский промоутер, поэтому все мои поединки, за исключением последнего, проходили на территории США, – приводит RT слова 28-летнего Беспутина. – Но надеюсь в ближайшем будущем это исправить, возможно, защита титула состоится уже на родной земле».

Отметим, что непобежденный российский боксер с ноября 2019 года является обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. В титульном поединке он одержал победу над другим представителем России – Раджабом Бутаевым в Монте-Карло. Всего с декабря 2015 года он выиграл 14 боев на профессиональном ринге.

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