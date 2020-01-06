Александр Беспутин: Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями Чемпион по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин рассказа, кого считает лучшим боксером современности.

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- Ломаченко? Да, считаю его лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Лучший боксера в полусредней весовой категории? Если я назову кого-то, то, получается, недооцениваю себя самого (смеётся). А про себя говорить слишком пафосно.

Думаю, сейчас у нас много хороших боксеров. Тот же Кроуфорд - мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Эррол Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация - не исключение, - передает слова Беспутина RT.

Отметим, что непобежденный российский боксер с ноября 2019 года является обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. В титульном поединке он одержал победу над другим представителем России – Раджабом Бутаевым в Монте-Карло. Всего с декабря 2015 года он выиграл 14 боев на профессиональном ринге.