Александр Беспутин: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику Чемпион по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин поделился мнением о бывшем абсолютном чемпионе в первом тяжелом весе Александре Усике.

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- Усик – простой парень. У него жизненные приоритеты – добиться ментальных достижений, а ринг позволяет ему их прославлять. Например, вера и любовь к богу, правильное отношение к жизни. За счет его достижений люди к нему прислушиваются. Саша понимает цену вопроса, помнит свой путь, поэтому ему сложно зазнаться. Я не знаю, кто бы к нему плохо относился в России. Это хороший парень! Я не понимаю, как нему можно плохо относиться, - приводит слова Беспутина «РИА Новости».

Добавим, что на счету украинца в 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, но 16 их них он провел в первом тяжелом весе.