Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году Чемпион по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин считает, что украинец Василий Ломаченко в 2020 году завоюет звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Загрузка...

- Я уверен на 100%, что Вася станет абсолютным чемпионом (в 2020 году). Он это заслужил. Вы же видите, что этот Лопес болтает. Есть такое слово, как карма. А во-вторых, это совершенно разные уровни. Не был бы он американцем, он никогда бы так быстро на такой уровень не вышел. Да, это сильный боксер с мощным ударом. Тут нет разговоров, - приводит слова Беспутина «РИА Новости».

В активе чемпиона WBА, WBO и WBC в легком весе Ломаченко 14 побед и одно поражение. Поясом IBF владеет американец Теофимо Лопес.