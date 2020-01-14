Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году

- Я уверен на 100%, что Вася станет абсолютным чемпионом (в 2020 году). Он это заслужил. Вы же видите, что этот Лопес болтает. Есть такое слово, как карма. А во-вторых, это совершенно разные уровни. Не был бы он американцем, он никогда бы так быстро на такой уровень не вышел. Да, это сильный боксер с мощным ударом. Тут нет разговоров, - приводит слова Беспутина «РИА Новости».
В активе чемпиона WBА, WBO и WBC в легком весе Ломаченко 14 побед и одно поражение. Поясом IBF владеет американец Теофимо Лопес.
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