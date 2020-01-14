Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 07:52Бокс

Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году

Чемпион по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин считает, что украинец Василий Ломаченко в 2020 году завоюет звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

- Я уверен на 100%, что Вася станет абсолютным чемпионом (в 2020 году). Он это заслужил. Вы же видите, что этот Лопес болтает. Есть такое слово, как карма. А во-вторых, это совершенно разные уровни. Не был бы он американцем, он никогда бы так быстро на такой уровень не вышел. Да, это сильный боксер с мощным ударом. Тут нет разговоров, - приводит слова Беспутина «РИА Новости».

В активе чемпиона WBА, WBO и WBC в легком весе Ломаченко 14 побед и одно поражение. Поясом IBF владеет американец Теофимо Лопес.

Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Овечкин хитовал, «Вашингтон» проиграл Как же в очередном туре НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» приехал в Филадельфию, и российский 34-летний форвард не собирался сдавать свои позиции. 09.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Антон Миранчук: Теперь нас с братом нельзя перепутать 24-летний полузащитник «Локомотива» сменил имидж, перекрасившись в блондина. 13.01.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
09:06 Хоккей Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин - второй
08:50 Теннис Дьяченко уступила Саккари и не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде
08:34 Теннис Блинкова проиграла Жабер в первом раунде турнира в Хобарте
08:17 Хоккей Защитник «Торонто» Райли выбыл на восемь недель из-за перелома ступни
08:02 Теннис Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
07:52 Бокс Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году
07:37 Бокс Александр Беспутин: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
07:22 Хоккей «Филадельфия» вырвала победу у «Бостона», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)
07:04 Хоккей Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
06:46 Хоккей Василевский заменит Раска в «Матче звезд НХЛ»
06:41 Хоккей «Калгари» на выезде уступил «Монреалю», прервав свою серию из пяти побед кряду (видео)
06:14 Хоккей Дубль Овечкина и 23 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной» (видео)
06:02 Хоккей Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» (видео)
01:58 ММА Президент UFC: Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона, если тот откажется от боя с Хабибом
01:44 Футбол Сетьен возглавил «Барселону»
01:28 Футбол «Барселона» объявила об отставке Вальверде
01:02 Гандбол Российские гандболисты пропустят ОИ-2020
00:44 ММА Конор Макгрегор: За бой с Серроне мне заплатят 80 млн долларов
00:05 Футбол Слуцкий провел первую тренировку в «Рубине» (фото)
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Губернатор Нижегородской области заявил о возобновлении продажи билетов на «Стриж»
«Я что, волшебник?»: губернатор Приморья встретился с пайщиками ЖСК «Остров»
Информация о пропаже детей в Ростове оказалась фейком
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика