Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест - Советский спорт
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15 января 2020 08:11БоксНечаев Юрий

Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

Все 14 боев на профессиональном ринге боксер провел в США.

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе, россиянин Александр Беспутин не прошел допинг-контроль.

1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

По информации ТАСС, в допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

28-летний Беспутин на профессиональном ринге провел 14 поединков и во всех одержал победы (9 нокаутом).

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