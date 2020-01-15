Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе, россиянин Александр Беспутин не прошел допинг-контроль.
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
По информации ТАСС, в допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.
28-летний Беспутин на профессиональном ринге провел 14 поединков и во всех одержал победы (9 нокаутом).
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