Уайлдер – о поединке с Фьюри: Завершу карьеру, если он нокаутирует меня во втором раунде Встреча состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался перед боем против британца Тайсона Фьюри.

«Планирую выступать еще 6 лет, но если он нокаутирует меня во втором раунде, я завершу карьеру», – цитирует американца Boxing Scene.

Добавим, что в первом поединке арбитры не смогли выявить победителя. Он завершился вничью. При этом британец побывал в нокдауне.