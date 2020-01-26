Тайсон Фьюри: Я ненавижу Уайлдера, но он потрясающий Бой-реванш за титул WBC в тяжелом весе пройдет 22 февраля.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Деонтея Уайлдера.

«Ни у кого нет такого же сердца и решимости, как у меня. Я противопоставлю Уайлдеру свою железную волю, и мы увидим, кто победит. Я не боюсь выходить один на один с величайшим панчером в истории тяжелого веса. Несмотря на то, что я ненавижу этого парня, он потрясающий. Он провел десять защит титула и побил рекорд Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Мы - непобежденные воины, одновременно пришедшие в профессиональный бокс и не знающие горечи поражений», - цитирует Фьюри BBC.

Напомним, матч-реванш Фьюри – Уайлдер пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый поединок между боксерами, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.

В послужном списке 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом) и одна ничья на профессиональном ринге. У 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) и также одна ничья.