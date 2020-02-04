Тайсон Фьюри: Перед боем с Уайлдером буду окунать руки в бензин Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своей нестандартной программе подготовки к поединку за титул WBC против Деонтея Уайлдера.

– Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать, – цитирует Фьюри The Sun.

Ранее он сообщил о том, что мастурбирует по семь раз в день для подготовки к поединку Уайлдером.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.

Матч-реванш состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.