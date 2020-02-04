Кушиташвили рассказал, при каких обстоятельствах росгвардеец сломал нос Ранее сообщалось, что именно спортсмен нанес травму представителю правоохранительных органов.

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, проходящий по делу о хранении наркотиков, опроверг информацию, что он сломал нос полицейскому, который принял участие в его задержании.

Он подчеркнул, что росгвардеец упал, из-за чего получил травму. Также он заявил, что предложил тому помощь.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», – рассказал боксер для RT.

Напомним, Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики. Сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди снимали закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином. Помимо статьи за нападение на правоохранителя, спортсмену теперь грозит 228-я статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.