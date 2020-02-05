Украинский боксер Чухаджян: Да, я считаю Россию агрессором Украинец одержал победу в Калининграде.

Украинский боксер Карен Чухаджян рассказал о поездке на турнир в Россию.

«Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Я уже писал в комментах и последний раз повторю: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян», - заявил Чухаджян в интервью tribuna. com.

«За всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью», - заключил спортсмен.

Добавим, что на турнире в Калининграде 1 февраля Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева и завоевал титул чемпиона WBA International в полусреднем весе.