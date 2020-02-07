Дмитрий Бивол: Бой с Бетербиевым реален Российские боксеры владеют тремя чемпионскими поясами на двоих.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о возможности проведения боя с другим российским боксером – Артуром Бетербиевым.

«Бой с Бетербиевым реален, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего российского боксера. – Думаю, что каждый из чемпионов захочет провести объединительный поединок.

Что бы я противопоставил соотечественнику? Это уже покажет ринг. У меня есть свои плюсы, у него свои – физическая сила, опыт, выносливость. А у меня – подвижность, скорость».

Отметим, что 35-летний Бетербиев, выигравший нокаутом все 15 проведенных поединков, владеет поясами чемпиона мира по версиями WBC и IBF. На счету Бивола 17 побед, из них 11 – нокаутом.