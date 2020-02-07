Соперником Тищенко на турнире в Екатеринбурге станет француз Вотрейн Поединок состоится 7 марта.

Определился следующий соперник российского боксера Евгения Тищенко.

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, 7 марта в Екатеринбурге в рамках 35-го турнира «Вечер звезд» россиянин проведет поединок против француза Оливьера Вотрейна (16-3-1).

28-летнему олимпийскому чемпиону предстоит провести защиту пояса WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге россиянин одержал шесть побед (четыре нокаутом) в шести поединках.

Помимо Тищенко на ринг выйдут Магомед Курбанов, Мухаммад Якубов, Марк Урванов и Евгений Чупраков.