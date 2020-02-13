Поединок Джошуа и Пулева состоится в июне в Лондоне Бой пройдет на одном из футбольных стадионов.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что следующим соперником британца станет Кубрат Пулев из Болгарии.

«Мы планируем провести бой в Северном Лондоне. Мы предпочитаем стадион «Тоттенхэма», но мы общались с «Арсеналом», и они пришли и сказали: «Как мы можем это сделать?». У меня такое чувство, что «Арсенал» готов предоставить свой стадион для этого поединка», - цитирует Хирна Boxing scene.

Сообщается, что бой пройдет 13 или 20 июня.

Напомним, 30-летний Джошуа провел 24 боя на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. Два своих последних поединка Джошуа провел против Энди Руиса. В июне 2019 года мексиканец одержал неожиданную победу, однако в декабре прошлого года британец взял реванш.

38-летний Пулев имеет в своем активе 28 побед (14 нокаутов) и одно поражение. Свое единственное поражение болгарин потерпел от Владимира Кличко в ноябре 2014 года. В своем последнем поединке болгарский боксер в ноябре прошлого года победил американца Райделла Букера.