Ковалев может перейти в другой вес Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев может перейти из полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) в первый тяжелый вес (до 90,7 кг). Об этом сообщила ТАСС команда боксера.

Напомним, что Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В своей карьере 36-летний россиянин провел 39 поединков, победив 34 раза, 29 из которых – нокаутом.

Ранее сообщалось, что следующий бой Ковалева может состояться 25 апреля в США.