Самый символичный бой года эксклюзивно покажет РЕН ТВ РЕН ТВ продолжает серию показа громких боев.

Телеканал приобрел эксклюзивные права на один из самых важных и символичных для всей страны боксёрских поединков: 23 февраля Петрос Ананян сразится с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Символичный, потому что именно Матиас стал последним соперником погибшего российского бойца Максима Дадашева. В июле прошлого года Максим трагически скончался после его ударов. Хороший бокс и своеобразный ответный удар – залог мало с чем сопоставимого интереса и внимания зрителей к этому поединку.

Матч-реванш, бой-возмездие, ответный удар, боксерская вендетта – можно долго подбирать эпитеты к предстоящему бою. Вся страна с замиранием сердца будет следить за противостоянием Ананяна и Матиаса, болеть с двойной силой и отдачей. Этот бой – не просто спортивное соревнование. Это символ единства российских спортсменов, крепости духа, памяти об ушедших.

Конечно, неправильно говорить, что Ананян ответит за Дадашева, потому что это спорт, и здесь случаются трагедии. Спортсмен в ней не виноват. Но в глубине души всем российским болельщикам хочется, чтобы победил Ананян – не просто потому что он наш, а потому что это будет дань памяти Максиму.

Сразу после боя Ананян vs Матиас РЕН ТВ покажет грандиозное противостояние Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри – спортсмены проведут бой в супертяжелом весе за звание чемпиона мира. Прошлая встреча Фьюри и Уайлдера состоялась в 2018 году и закончилась ничьей раздельным судейским решением, поэтому реванша ждёт весь мир.

Начало трансляции боёв Ананян vs Матиас и Фьюри vs Уайлдер на РЕН ТВ – 23 февраля в 7:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в 23:00 того же дня телеканал покажет поединок Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса.