Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Харитонова и Родригеса Телеканал «Рен ТВ» 23 февраля в прямом эфире покажет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором на ринге сойдутся россиянин Сергей Харитонов и бразилец Фернандо Родригес.

Отметим, что бой пройдет по особым правилам - в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формат поединка - три раунда по три минуты.

Добавим, что на счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. 32-летний Родригес провел 18 боев, в 12 из которых одержал победу.