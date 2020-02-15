Боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России - Советский спорт
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15 февраля 2020 13:51БоксНечаев Юрий

Боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России

В крови спортсмена обнаружен кокаин.

Российский боксер Георгий Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России.

«Федерация проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Георгием Кушиташвили, сам он будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Напомним, 2 февраля Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики.

Сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди снимали закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.

Позднее медицинское освидетельствование показало, что в моче спортсмена обнаружены следы каннабиноидов и кокаина.

Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.

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