Боксер Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России В крови спортсмена обнаружен кокаин.

Российский боксер Георгий Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России.

«Федерация проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Георгием Кушиташвили, сам он будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Напомним, 2 февраля Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики.

Сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди снимали закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.

Позднее медицинское освидетельствование показало, что в моче спортсмена обнаружены следы каннабиноидов и кокаина.

Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.