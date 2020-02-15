Флойд Мейвезер: Готов провести два боя за день: с Хабибом – днем, с Конором – вечером Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер сообщил, что он ведет переговоры о поединках против Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

– Я даже говорил о борьбе с Хабибом и Конором в один и тот же день. Россиянин днем, а ирландец – ночью. Вы платите один взнос, возможно, 250 долларов (190 фунтов), и вы получаете оба боя, – цитирует Мейвезера The Daily Mail.

Напомним, что ранее Мейвезер на своей странице в Instagram анонсировал бои с Нурмагомедовым и Макрегором в 2020 году. Глава UFC Дана Уайт уже выразил готовность помочь организовать данные поединки.

18 апреля Хабиб в Нью-Йорке проведет защиту титула в бою против американца Тони Фергюсона. Ранее он победил Дастина Порье удушающим приемом 7 сентября 2019 года.

Что касается ирландца, то в своем последнем поединке он победил нокаутом Дональда Серроне на турнире UFC 246.