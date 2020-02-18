Бой Поветкина и Уайта состоится либо 25 апреля, либо 2 мая На счету 40-летнего российского боксера 35 побед в 38 поединках на профессиональном ринге.

Журналист The Athletic Майк Коппиннгер сообщает, что бой Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта состоится либо 25 апреля, либо 2 мая.

«Уайт и Поветкин договорились об условиях боя, который состоится в Великобритании в апреле или мае. Скорее всего, бой состоится в Лондоне или Манчестере, на рассмотрении две даты — 25 апреля или 2 мая», – написал Коппингер в своем твиттер.

В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.