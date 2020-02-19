Источник: Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе отменен Поединок должен был состояться 1 марта в США.

Бой российского боксера Мурата Гассиева и американца Джерри Форреста не состоится.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде россиянина.

«Бой не состоится. Там много вопросов. От того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. В послужном списке боксера 26 побед (19 нокаутом) при одном поражении. Свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, когда он решением судей проиграл украинцу Александру Усику. Для российского спортсмена бой против Форреста должен был стать первым в тяжелой весовой категории.

Американец одержал 26 побед (20 нокаутом) и потерпел три поражения на профессиональном ринге.