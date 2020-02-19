Деонтей Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри Чемпион мира по версии WBC посмеялся над британским соперником.

Накануне поединка против Тайсона Фьюри американский боксер Деонтей Уайлдер высмеял оппонента в интервью для Sky Sports:

«Я уже раньше говорил и повторю еще, что у Фьюри вместо кулаков подушки. Вот почему я все время давил на него в предыдущем бою. Все мы знаем, что Фьюри не умеет бить. Да моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем он. А из того, что он говорит, не верю ничему».

22 февраля Уайлдер сразится с Фьюри в Лас-Вегасе. Их первый бой состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Ранее была опубликована информация о том, что американец и британец в 2020-м проведут не один, а целых два реванша.