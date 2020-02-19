Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть Ответный поединок состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Британец Тайсон Фьюри дал комментарий перед боем против чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Я вырву его сердце и заставлю съесть. Посмотрите на его статистику – он дрался с футболистами и бездельниками», – цитирует британца «Профиль», .

Добавим, что первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи не смогли выявить победителя.