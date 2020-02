Уайлдер и Фьюри едва не подрались на пресс-конференции (видео)

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри чуть не устроили драку во время битвы взглядов.

Спортсмены начали высказывать друг другу претензии, после чего американец толкнул соперника. Фьюри не остался в стороне и толкнул Уайлдера, после чего в перепалку вмешалась охрана.

Первый поединок боксеров состоялся в декабре 2018 года и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи не смогли выявить победителя, хотя, Фьюри побывал в нокдауне.

Wilder v Fury II - Pushing and shoving!



Ahead of their rematch this weekend, Deontay Wilder and Tyson Fury got up close and personal last night



More: https://t.co/KjTC8zbVZG pic.twitter.com/dFndAhlPUH