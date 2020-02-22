Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг

По ее итогам Уайлдер показал на весах 104,4 килограмма, а вес Тайсона Фьюри оказался на 19,4 кг больше -123,8 кг.
Напомним, что первый бой Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Матч-реванш состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.
На счету Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) в 43 поединках, в активе Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.
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