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22 февраля 2020 09:29Бокс

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг

В ночь на 22 февраля состоялась процедура взвешивания чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри.

По ее итогам Уайлдер показал на весах 104,4 килограмма, а вес Тайсона Фьюри оказался на 19,4 кг больше -123,8 кг.

Напомним, что первый бой Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Матч-реванш состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.

На счету Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) в 43 поединках, в активе Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.

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