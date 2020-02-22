Бронер был арестован за попытку прорваться на церемонию взвешивания Уайлдера и Фьюри - Советский спорт
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22 февраля 2020 10:11Бокс

Бронер был арестован за попытку прорваться на церемонию взвешивания Уайлдера и Фьюри

Бывший чемпион мира Эдриен Бронер был арестован полицией во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

Как сообщает Daily Star, боксер пытался проникнуть внутрь MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, несмотря на то, что ему запретили выходить на арену.

Как отмечает издание со ссылкой на TMZ, Бронеру дважды объяснили, что ему запрещен вход на мероприятие, но он отказался слушать и был задержан службой безопасности отеля, а позже арестован полицией.

Добавим, что матч-реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.

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