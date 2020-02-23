Ананян победил Матиаса единогласным решением судей Поединок состоялся в Лас-Вегасе.

Российский боксер Петрос Ананян победил пуэрториканца Субриэля Матиаса на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Бой продлился все отведенные ему 10 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением присудили победу россиянину со счетом 95:94, 95:94, 96:93.

На счету 31-летнего Ананяна 15 побед, два поражения и две ничьи. Он нанес 27-летнему Матиасу первый проигрыш в карьере, до этого у пуэрториканца было только 15 побед.

Напомним, в июле 2019 года боксер из Пуэрто-Рико победил другого россиянина, Максима Дадашева. Спустя три дня после поединка, 28-летний российский спортсмен скончался из-за травм, полученных по ходу боя.