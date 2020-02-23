Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса.

В главном бою Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера в седьмом раунде. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы, еще одни бой завершился вничью.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед и 1 ничью в 31 бое.

Добавим, что этот поединок стал уже вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.