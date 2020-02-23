Фьюри - после победы над Уайлдером: Король вернулся на трон

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился эмоциями после победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я хочу сказать Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он встал и сразился в седьмом раунде. Он воин, он оправится от поражения и снова станет чемпионом. Но король вернулся на трон», - цитирует Фьюри BBC.

Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.