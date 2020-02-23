Деонтей Уайлдер: Сегодня победил лучший. Фьюри показал отличное выступление Американец потерял титул по версии WBC.

Американский боксер Деонтей Уйалдер после поражения от британца Тайсона Фьюри отдал должное сопернику.

«Со мной все в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший. Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но я хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернемся сильнее», - приводит слова американца Boxing Scene.

Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.