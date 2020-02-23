Евгений Тищенко: Фьюри уничтожил Уайлдера Евгений Тищенко, выступавший в качестве спарринг-партнера Тайсона Фьюри, прокомментировал победу британского боксера в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

- Фьюри уничтожил Уайлдера. Я был удивлен. Тут надо понять, был ли Уайлдер готов к этому поединку, либо удар в третьем раунде по затылку сыграл свою роль. В общем, что-то пошло не так у Уайлдера. Поздравляю Фьюри. И не обсуждается то, что это я так натренировал Тайсона. Все от моей практики, - пошутил Тищенко в интервью «РИА Новости».

Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

После этого боя 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 поединке. На счету 34-летнего Уайлдера, потерпевшего первое поражение в профессиональной карьере, 42 победы (41 нокаутом) в 44 боях.