Евгений Тищенко: Фьюри уничтожил Уайлдера

- Фьюри уничтожил Уайлдера. Я был удивлен. Тут надо понять, был ли Уайлдер готов к этому поединку, либо удар в третьем раунде по затылку сыграл свою роль. В общем, что-то пошло не так у Уайлдера. Поздравляю Фьюри. И не обсуждается то, что это я так натренировал Тайсона. Все от моей практики, - пошутил Тищенко в интервью «РИА Новости».
Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.
После этого боя 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 поединке. На счету 34-летнего Уайлдера, потерпевшего первое поражение в профессиональной карьере, 42 победы (41 нокаутом) в 44 боях.
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий «Шахтер» обыграл «Бенфику». Но с магией двоек и нулей не сложилось… «Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно. 20.02.2020 23:15 Футбол Мощенко Захар Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:17 Хоккей Федоровский Александр Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 10:42 Бокс Усачев Владислав