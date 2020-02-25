Кэти Дува: Ковалев был арестован? У меня нет такой информации - Советский спорт
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25 февраля 2020 06:27Бокс

Кэти Дува: Ковалев был арестован? У меня нет такой информации

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, сообщила, что не знает об аресте бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

- Ковалев был арестован? У меня нет такой информации, - цитирует Дуву ТАСС.

Ранее портал TMZ сообщил об аресте боксера в Лос-Анджелесе.

Напомним, что 36-летний боксер за свою карьеру принял участие в 39 поединках, одержал 34 победы, проиграл четыре раза и один раз была зафиксирована ничья. В последнем своем бою, который состоялся 2 ноября 2019 года, Ковалев уступил Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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