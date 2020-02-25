Фьюри – о победе над Уайлдером: С правильным настроем возможно все

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал победу над американцем Деонтеем Уайлдером.
«С правильным настроем возможно все. Меня списывали со счетов всю жизнь и говорили, что я ничего не достигну. В том бою я просто показал, на что способен человек.
Хочу выразить слова благодарности мои болельщикам. Вы – лучшие фанаты в мире. Да хранит вас бог», – написал Фьюри в своем Instagram.
Напомним, это второй поединок боксеров. Первый состоялся зимой 2018 года и завершился вничью по решению судей.
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