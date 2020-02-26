Деонтей Уайлдер: Рефери позволил Фьюри сражаться грязно

В субботу 22 февраля Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе техническим нокаутом выиграл второй поединок против Деонтея Уайлдера.
34-летний американский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии WBC. Теперь Уайлдер обвиняет Фьюри в нечестном ведении боя.
«Поздравляю Тайсона Фьюри, – цитирует Уайлдера Boxing Scene. – Очень рад за него и его достижения. У него был отличный план. Но он вышел на ринг не боксировать. Он вышел для того, чтобы сделать этот бой как можно более грязным.
Он вышел, чтобы сражаться грязно. А рефери позволил ему это. Но я поздравляю его с его достижением. Рад за него – и двигаюсь дальше».
В 44 поединках Уалдер одержал 42 победы.
31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед и 1 ничью в 31 бое.
Добавим, что поединок в Лас-Вегасе стал уже вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.
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