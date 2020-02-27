Белград примет мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году В 2019-м турнир прошел в Екатеринбурге.

Федерация бокса России сообщает, что следующий мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году пройдет в столице Сербии Белграде.

Об этом было объявлено в Белграде на встрече исполняющего обязанности главы Международной ассоциации любительского бокса и генерального секретаря Федерации бокса России Мохамеда Мустасана с президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, что в сентябре 2019 года мужской чемпионат мира по боксу принимал Екатеринбург.