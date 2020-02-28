Джошуа и Пулев сразятся 20 июня на арене «Тоттенхэма» - Советский спорт
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28 февраля 2020 01:24БоксШарафудинов Виктор

Джошуа и Пулев сразятся 20 июня на арене «Тоттенхэма»

Об этом заявил промоутер британского чемпиона.

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет 20 июня. Его соперником станет официальный претендент болгарин Кубрат Пулев.

Бой состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

В интервью Boxing Scene промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что стороны достигли договоренности, и в проведении промоутерских торгов не будет необходимости.

Напомним, что 30-летний Джошуа провел 24 боя на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. Два своих последних поединка Джошуа провел против Энди Руиса. В июне 2019 года мексиканец одержал неожиданную победу, однако в декабре прошлого года британец взял реванш.

38-летний Пулев имеет в своем активе 28 побед (14 нокаутов) и одно поражение. Свое единственное поражение болгарин потерпел от Владимира Кличко в ноябре 2014 года. В своем последнем поединке Кубран в ноябре прошлого года победил американца Райделла Букера.

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