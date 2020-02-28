Хусайн Байсангуров: Думаю, Фьюри и Уайлдер проведут третий бой, и он будет намного интереснее Российский боксер Хусайн Байсангуров объяснил, почему считает Тайсона Фьюри самым мощным на данный момент тяжеловесом.

- Честно говоря, не так пристально слежу за ними. Уайлдер только два-три последних года начал драться с топами. А у него 40 с чем-то боев без поражений. Это американская тема. Человек непонятно где проводит 30-40 боев, а потом появляется. Фьюри дрался с Кличко - он намного опытнее. Он бьющий боксер, неудобный и подвижный.

Ждал, что Тайсон победит по очкам. То, что он переломил ход боя таким образом, - неожиданность. Но, говорят, на это были причины. Либо Уайлдер был плохо готов, либо с ним что-то случилось. Думаю, проведут третий бой, и он будет намного интереснее. Фьюри во втором поединке боксировал по-другому - пошел вперед, начал бить. Все думали, что он опять будет бегать и кривляться. Все это очень полезно для бокса. Интрига остается.

- Кто сейчас сильнее - Фьюри или Энтони Джошуа?

- Честно говоря, невысоко ставлю Джошуа. Он даже Уайлдеру может проиграть нокаутом. В этом весе вижу только Тайсона Фьюри. Больше никого нет. Есть хорошие претенденты - Усик, Кубрат Пулев, Джозеф Паркер, но по технике и тактике ведения боя Фьюри доминирует над ними, - передает слова Байсангурова «РИА Новости».

Напомним, что Байсангуров (15 побед, 13 нокаутов, 1 поражение) проведет бой против армянского боксера Армана Торосяна из Германии (19 побед, 16 нокаутов, 7 поражений). Поединок в первом среднем весе пройдет 28 февраля.