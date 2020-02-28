Бой между Поветкиным и Уайтом должен состояться в мае

Команда британского боксера Диллиана Уайта сообщила о том, что поединок с россиянином Александром Поветкиным планируется провести в мае в Англии.
– Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата окончательно не утверждена, – цитирует представителя Уайта ТАСС.
В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.
Последний бой россиянин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.
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