Бой между Поветкиным и Уайтом должен состояться в мае На счету 40-летнего российского боксера 35 побед в 38 поединках на профессиональном ринге.

Команда британского боксера Диллиана Уайта сообщила о том, что поединок с россиянином Александром Поветкиным планируется провести в мае в Англии.

– Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата окончательно не утверждена, – цитирует представителя Уайта ТАСС.

В активе Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.

Последний бой россиянин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.