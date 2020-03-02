Флойд Мейвейзер: Я смогу научить Уайлдера, как победить Фьюри (видео) Британец стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии всемирного боксерского совета.

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвейзер уверен, что с его помощью Деонтей Уайлдер сможет взять реванш у Тайсона Фьюри.

Об этом он заявил во время общения с болельщиками в Великобритании.

«Если я буду его тренировать, то смогу научить его, как победить Фьюри», - заявил Мейвейзер.

Напомним, 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.

Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между спортсменами.